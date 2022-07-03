اليوم السابع
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الأحد، 03 يوليه 2022 06:40 م
أكرم القصاص
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ندعم موقف مصر فى قضية سد النهضة.. رسائل وزير خارجية النمسا خلال مؤتمره مع شكرى (إنفوجراف)

الأحد، 03 يوليه 2022 05:34 م
ندعم موقف مصر فى قضية سد النهضة.. رسائل وزير خارجية النمسا خلال مؤتمره مع شكرى (إنفوجراف) رسائل وزير الخارجية النمساوى

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رسائل متبادلة بين وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره النمساوى ألكسندر شالنبيرج حول تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة الوضع فى ليبيا، وآخر المستجدات حول ملف سد النهضة الأثيوبي، وعدد من الملفات الثنائية المشتركة بين البلدين.

شدد وزير خارجية النمسا على أهمية حل مشكلة الغذاء العالمية المتفاقمة الناتجة عن الحرب الروسية - الأوكرانية، مؤكدا أنه تم التشاور حول موقف الدول العربية تجاه الأوضاع فى الاقليم وتبادل الرؤى.

وحول ملف سد النهضة الأثيوبي، أكد وزير خارجية النمسا أن تدفق النيل لا يخص دولة واحدة فقط بعينها وإنما الدول المطلة على نهر النيل بأكمله، ولا يجب لأى دولة أن تحتل النهر وتسيطر عليه، مؤكدا حق مصر فى الحصول على حصتها من مياه النيل وتقف النمسا كداعم لمصر فى هذا الحق.

وأوضح وزير خارجية النمسا أن بلاده تتطلع للعمل مع مصر فى إطار استضافة شرم الشيخ لمؤتمر تغير المناخ cop27، مشددا على أن هذه القضية وجودية للعالم أجمع ونحن نتعاون مع مصر للتحضير لهذه القمة الكبيرة للمناخ، على حد قوله.

وأكد ألكسندر شالنبيرج أن مصر شريك أساسى للاتحاد الأوروبي، موضحا أنه تم التباحث حول مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والحرب الروسية - الأوكرانية، وأزمة الغذاء العالمى الناتجة عن هذه الحرب، موضحا أن بلاده تقدمت بـ100 مليون يورو لحل أزمة الغذاء العالمية، موضحا أن الاتحاد الأوروبى يقف إلى جانب أوكرانيا لحل ازمة الغذاء العالمي.

 

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