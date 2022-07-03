اليوم السابع
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مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين فى إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

الأحد، 03 يوليه 2022 10:28 ص
مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين فى إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
وكالات

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قالت إدارة شرطة مدينة هالتوم بولاية تكساس الأمريكية، اليوم الأحد، إن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون، بينهم ثلاثة من ضباط الشرطة، في إطلاق نار بشمال تكساس.

 

وحسب موقع abc، وقع الحادث في ساعة متأخرة من مساء السبت عندما اتصلت امرأة مسنة بالشرطة وأبلغت عن إطلاق نار.

 

ووصل ضباط شرطة محليون إلى الموقع وبدأوا البحث عن المشتبه به.

 

وقالت الشرطة إن ثلاثة ضباط أصيبوا بجروح لا تشكل خطورة على الحياة عندما فتح المشتبه به النار بعد العثور عليه علي بعد ما يقرب من ميل من مكان الحادث.

 

وأضافت الشرطة أن امرأة ورجل قتلا داخل المنزلوأصيبت السيدة المسنة التي اتصلت بالشرطة بإصابات غير خطيرة على حياتها.

 

وعثر على المسلح مقتولا بعد انتحاره ، بحسب الشرطة.

 


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