مصطفى هريدي يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات بعد إحالته للمحاكمة

كتب أحمد الجعفرى

يواجه الفنان مصطفى هريدي والذى صدر قرار من النيابة العامة بالشيخ زايد بإحالته إلى محكمة الجنح على خلفية اتهامه بإصابة 3 أشخاص عن طريق الخطأ، عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات، ووفقًا للاتهامات الواردة بأمر إحالته للمحاكمة.

ونصت المادة (244) من قانون العقوبات على أنه من تسبب في جرح شخص أو إيذائه بأن كان نتيجة إهمال أو رعونة يعاقب بالحبس سنة وغرامة 200 جنيه أو واحدة منهما، وترتفع المدة إلى سنتين أو دفع غرامة مقدارها 300 جنيه في حالة أن الحادث تسبب في عاهة مستديمة للضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة عند ارتكابه الخطأ الذي أدى إلى الحادث.

وتصل العقوبة إلى 5 سنوات في حال ارتفاع عدد المصابين في الواقعة إلى 3 أشخاص أو أكثر.

وكانت النيابة العامة بالشيخ زايد أحالت الفنان مصطفى هريدى إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بإصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ بعدما صدمهم بسيارته، وتم تحديد جلسة 18 يوليو لنظر أولى جلسات المحاكمة.