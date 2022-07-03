مصرع 6 سياح وإصابة 15 آخرين فى انهيار جليدى بإيطاليا

كتب محمد جمال

لقى 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الأحد؛ بسبب انهيار جليدى فى جبال الألب الإيطالية، نتج عن ذوبان الأنهار الجليدية، باتجاه مجموعة من السياح، بحسب صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، وأفادت المعلومات الأولية، بإصابة 10 أشخاص في الحادث الذي وقع فى بونتا روكا على قمة الدولوميت مارمولادا ، شمال شرق إيطاليا، ولكن وفقًا لـ Alpine Rescue ؛ تسبب الجليد المتساقط فى إصابة حوالي 15 شخصًا .

وجرى دفع جميع المتنزهين بعيدًا عن الجبل، حيث أكد المسؤولون خطر حدوث المزيد من الانهيارات، وسجل الجبل ، أمس السبت ، درجة حرارة قياسية على الإطلاق بلغت 10 درجات.

وقال والتر ميلان المتحدث باسم الإنقاذ في جبال الألب للتلفزيون الرسمي ، إن موجة الحر الشديدة التي اجتاحت إيطاليا منذ أواخر يونيو قد تكون عاملاً أيضًا.

وذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أنه تم إرسال خمس طائرات هليكوبتر ووحدات كلاب إلى المنطقة للبحث عن ناجين.

وقال شاهد عيان للصحيفة: 'سمعنا ضوضاء عالية جدًا ، ثم رأينا الجليد والانهيار الجليدي'.

وأضاف السائح رينهولد ميسنر: `` ذهب الجليد هناك تقريبًا ، ولم يعد هناك شيء.

وتابع 'تسقط هذه الأنهار الجليدية، بالطبع، بسبب الجاذبية، لكن السبب الحقيقي هو الاحتباس الحراري ، الذي يتسبب في ذوبان الأنهار الجليدية ويزيد من احتمالية سقوط السيرك'.

ويبلغ ارتفاع جبل مارمولادا 3343 مترًا ، وهو أعلى جبل في الدولوميت.

فيما قال المستشار الإقليمي للحماية المدنية جيانباولو بوتاسين: `` أنا على اتصال برئيس إدارة الحماية المدنية فابريزيو كورسيو ، لإبقائه على اطلاع ، ومع رئيس وفد الإنقاذ في جبال الألب أليكس باراتين.