اليوم السابع
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مصرع 19 شخصا فى سقوط حافلة بواد عميق جنوب غرب باكستان

الأحد، 03 يوليه 2022 11:13 ص
مصرع 19 شخصا فى سقوط حافلة بواد عميق جنوب غرب باكستان سقوط حافلة فى واد عميق
أ.ش.أ

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أكد مسؤول حكومي أن حافلة ركاب انزلقت من طريق جبلي وسقطت في واد عميق، وسط هطول أمطار غزيرة في جنوب غرب باكستان الأحد، ما أسفر عن مصرع 19 شخصا وإصابة 12 آخرين.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، أفاد مهتاب شاه، مساعد مدير منطقة شيراني في إقليم بلوشستان، بأن نحو 35 راكبا كانوا في الحافلة، مضيفا أن رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت حطام الحافلة المدمرة وفي المنطقة المحيطة بها.

 

كما قال شاه إن الحافلة انزلقت على ما يبدو عن الطريق الموحل وسط هطول أمطار غزيرة وفقد السائق السيطرة عليها لتسقط بعمق نحو 61 مترا في الوادي.


باكستان

امطار

إقليم بلوشستان

طريق جبلي



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