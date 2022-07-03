مصرع طفلين غرقا أثناء الاستحمام في مياه ترعة بالشرقية

لقى طفلان مصرعهما، اليوم، غرقا أثناء الاستحمام بترعة مياه قرية ميت يزيد، التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثتين بالمستشفى تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزى، بوصول " مروان وس ي" 5سنوات و"محمد ع م"6 سنوات مقيمان قرية ميت يزيد متوفيان.

وتبين من التحريات أثناء قيام الطفلين بالاستحمام هربا من حرارة الجو بمياه ترعة ميت يزيد، غرقا لعدم اجدتهما السباحة، تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على نيابة مركز منيا القمح صرحت بالدفن طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.