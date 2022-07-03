مصرع سائق فى انقلاب سيارة وطفل غرقا بالترعة بحادثين منفصلين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى سائق مصرعه في انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج بينما لقي طفل في الــ 15 من العمر مصرعه غرقا بإحدى الترع تم إنتشال الجثة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى صرحت بدفن الجثتين.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين من مأمور مركز شرطة المنشاه الأول إنقلاب سيارة ومتوفي بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

وتبين أنه أثناء سير السيارة " قيادة المدعو إبراهيم ع م ا 45 سنة عامل ويقيم مركز قنا في اتجاه قنا أختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام.

وجاء البلاغ الثانى بغرق شخص بترعة دائرة مركز المنشاه حيث تبين غرق المدعو محمد ع م ع 15 سنة ويقيم بذات الناحية " وتم إنتشال الجثة"

وبسؤال والدته المدعوة نجاح ع ا 37 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية أفادت بأنه أثناء قيام نجلها المذكور بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرين بالواقعتين وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثتين.