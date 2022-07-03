محافظ كفر الشيخ يفتتح ماركت لتوفير السلع الغذائية مهنئاً المواطنين بعيد الأضحى

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ماركت دائم بالهناجر غرب مدينة كفر الشيخ، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، بأسعار مخفضة غرب كفر الشيخ بالهناجر طوال العام، بمناسبة قرب عيد الاضحى، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم الكامل للتخفيف عن كاهل المواطنين، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه في إطار توجهات الدولة بكل أجهزتها، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استعداداً لعيد الاضحى، تم افتتاح الماركت لتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، بهدف توفير كافة المنتجات للمواطنين.

وقال محافظ كفر الشيخ، كما تم توفير الكراتين المدعمة بـ 50 جنيها، بدلا من 101 جنيه كسعر الجملة، وبها" 2 كيلو سكر و2 كيلو مكرونة وعلبة سمنة 750 جراما، وبرطمان صلصة.

وتفقد المحافظ، أقسام الماركت للاطمئنان على توافر كافة المنتجات والتأكد من جودتها والخامات المعروضة للمواطنين، حيث وجه بضرورة الإعلان عن أسعار كافة المعروضات للمواطنين. كما تفقد المحافظ عدد من أقسام معروضات السلع الغذائية.

وحرص محافظ كفر الشيخ خلال تفقده المعرض، على تهنئة المواطنين بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى، واستمع إلى آرائهم، داخل الماركت عن جودة المعروضات ومدى رضاهم عن أسعار السلع الغذائية واللحوم ، مقارنة بأسعارها في الأسواق، ووجد ارتياحا من المواطنين، لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

فى سياق آخر تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وصول الكراتين المدعمة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمحاربة غلاء الأسعار، لطرحها على الأهالي بمراكز المحافظة بـ 50 جنيها، بدلا من 101 جنيه بسعر الجملة، وبها" 2 كيلو سكر و2 كيلو مكرونة وعلبة سمنة 750 جراما، وبرطمان صلصة، جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الكراتين التي تم طرحها للمواطنين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمحاربة غلاء الأسعار، وضمانا لتوفير السلع للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسيتم توفير الكراتين بمراكز المحافظة" بجوار مجالس المدن، يوم الاثنين يتم توزيعها بـ"دسوق وسيدي سالم وفوه ومطوبس" والثلاثاء، "بلطيم ومصيف بلطيم وبرج البرلس والحامول، ويوم الأربعاء"، قلين وبيلا وسيدي غازي والرياض"، والخميس" سيتم طرحها على عدد من مراكز المحافظة.