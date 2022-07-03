محافظ دمياط تعتمد المخططين الاستراتيجي لرأس البر والتفصيلى للسرو

دمياط معتز الشربينى

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم الأحد، المخطط الاستراتيجي لمدينة رأس البر تمهيدا لاعتماد المخطط التفصيلي لها، حيث تم الانتهاء من جميع الخطوات الخاصة بذلك بعد الحصول على الموافقات، كما اعتمدت أيضا المخطط التفصيلي لمدينة السرو والذى تم إعداده بعد اعتماد المخطط الاستراتيجي للمدينة.

وذكرت الدكتورة منال عوض، أن المخططات يتم إعدادها بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني وإدارة التخطيط العمراني بمحافظة دمياط ،حيث يتم مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير المقررة فى هذا الخصوص، مشيرة إلى أنه تم تحقيق خطوات كبيرة بهذا الملف نظرا لأهميته فى حل المشكلات العمرانية والحد من البناء العشوائي وضبط المنظومة البنائية.