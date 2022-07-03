محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بديوان المديرية

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأحد، غرفة عمليات امتحانات شهادة الثانوية العامة بديوان المديرية لمتابعة انتظام سير أعمال الامتحانات، جاء ذلك بحضور أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم وكامل أعضاء غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية.

واطمأن محافظ بورسعيد على انتظام أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة ‏لهذا العام‎ بالمحافظة والتى تسير وسط أجواء تتسم بالهدوء.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة وفرت كل الخدمات والدعم لتحقيق الأجواء المناسبة ‏للطلاب لأداء الامتحانات بتركيز عال، موجها الشكر لكل أعضاء غرفة العمليات ومتمنيا النجاح والتوفيق لكل الطلاب.