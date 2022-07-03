محافظ بنى سويف يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل والشهادات العامة

بنى سويف هانى فتحى

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، المذكرة التى تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن تحديد مواعيد امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل والشهادات العامة المحلية للعام الدراسى 2022/2021 ،والتى تبدأ اعتبارا من السبت 16 يوليو الجارى وتختتم الأحد 7 أغسطس المقبل.

من جانبه، أوضح وكيل الوزارة محمد عبد التواب، أنه تمت مراعاة أيام الأعياد الدينية والعطلات الرسمية، عند وضع مواعيد وجداول امتحانات الدور الثاني،حيث تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائى من 17 إلى 21 يوليو 2022،والصفين الخامس والسادس الابتدائى من 24 إلى 30 يوليو فيما تبدأ امتحانات التعليم المجتمعى :للصفوف الأول والثانى والثالث من 24 إلى 25 يوليو، والصفوف من الرابع والخامس والسادس من 24 إلى 27 يوليو ،فى حين تبدأ امتحانات الدور الثانى للمرحلة الإعدادية العامة والمهنية :للصفين الأول والثانى من 24 إلى 30 يوليو، والصف الثالث من 1 إلى 7 أغسطس 2022.

كما تقرر أن تبدأ امتحانات التربية الخاصة للصم: للصفوف السادس والسابع والثامن من 24 إلى 27 يوليو ، والصفين الأول والثانى الإعدادى من 24 إلى 30 أغسطس، والصف الثالث الاعدادى للصم من 1 إلى 7 أغسطس ،والصفين الأول والثانى الثانوى من 24 إلى 30 يوليو، بينما تبدأ امتحانات التربية الخاصة " نور مكفوفين" :للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والأول والثانى الإعدادى من 24 إلى 30 يوليو ، والصف الثالث الإعدادى من 1 إلى 7 أغسطس، والصفين الأول والثانى مكفوفين من 24 إلى 30 يوليو.

و تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام من 24 يوليو حتى 2 أغسطس، والصفوف الأول والثانى والثالث "نقل بلوم الخط العربي" من 24 يوليو إلى 1 أغسطس،والصف الأول" نقل "دبلوم التخصص فى الخط والتهذيب يبدأ من 24 يوليو حتى 6 أغسطس، فيما تبدأ امتحانات النقل لصفوف التعليم الفنى من 16 إلى 21 يوليو الجاري.

وفى سياق منفصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم فوز الأخصائية :ابتسام فايز زكى بمدرسة طه حسين للتعليم الأساسى التابعة لإدارة تعليم بنى سويف على المركز الأول فى مسابقة الأخصائى المثالي" للمرحلة الابتدائية" على مستوى الجمهورية، وفوز: الأخصائى عيسوى عيد محمد بمدرسة أبو عبيدة بن الجراح الثانوية بالمركز الثانى "المرحلة الثانوية" فى نفس المسابقة.

وتوجه وكيل الوزارة بالتهنئة للفائزين فى المسابقة وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، معرباً عن تقديره لكل من ساهم فى هذا الإنجاز وفى مقدمتهم الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الخدمات التربوية، محمد عدنان موجه عام التربية الاجتماعية و عزة إبراهيم مسئول الاتحادات الطلابية على الجهد المبذول والذى أثمر عن تحقيق العديد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية مؤكداً على استمرار دعمه لجميع الأنشطة من أجل الحفاظ على المستوى المتميز الذى ظهر به تعليم بنى سويف.