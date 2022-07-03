اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يستقبل وزيرة التضامن في مستهل زيارتها للمحافظة

الأحد، 03 يوليه 2022 10:11 ص
محافظ بنى سويف يستقبل وزيرة التضامن في مستهل زيارتها للمحافظة محافظ بنى سويف يستقبل وزيرة التضامن
بنى سويف- هانى فتحى

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وصلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في مستهل زيارتها لبني سويف اليوم الأحد، حيث كان في استقبالها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، والذي استقبلها بمدخل مدينة بني سويف الشمالى عند حديقة الشلال.

ويتوجه المحافظ برفقة الوزيرة إلى مركز الفشن لإفتتاح مشروع إعادة إعمار وتأهيل منازل بقرية الحيبة، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر، بجانب توزيع عقود لمشروعات صغيرة وأجهزة تعويضية على بعض الأسر الأولى بالرعاية.

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محافظ بنى سويف يستقبل وزيرة التضامن 

 

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محافظ بنى سويف يستقبل وزيرة التضامن 

 

 

 


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