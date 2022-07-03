محافظ بنى سويف يستقبل وزيرة التضامن في مستهل زيارتها للمحافظة

بنى سويف- هانى فتحى

وصلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في مستهل زيارتها لبني سويف اليوم الأحد، حيث كان في استقبالها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، والذي استقبلها بمدخل مدينة بني سويف الشمالى عند حديقة الشلال.