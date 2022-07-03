محافظ المنوفية يستجيب لمطالب أهالى قرية طنوب بتلا ويوجه برفع القمامة

المنوفية - محمد فتحى

واصل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، لقاءاته اليومية مع المواطنين من أبناء المحافظة، بحضور نائبه محمد موسى وذلك للتعرف على شكواهم وإيجاد حلول فورية حيالها فى ضوء اللوائح والقوانين وبما يحقق الصالح العام.

وجه محافظ المنوفية بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة وإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة للنزول ميدانياً على الطبيعة وفحص شكوى مواطن بناحية صفط جدام مركز تلا يتضرر من قيام جيرانه بإغلاق الشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية لقطعة أرض يمتلكها مما يمنعه من الوصول إلى أرضه ويضر بالصالح العام والعرض عليه بالحل.

وخلال اللقاء استمع المحافظ لمطالب عدد من أهالى قرية طنوب مركز تلا وعلى الفور وجه المحافظ وحدة التدخل السريع برفع تجمعات القمامة المتراكمة على بحر طنوب للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين.

كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بإنارة الطريق مابين عزبة الحطيم وعزبة المغربى حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، وكلف المحافظ رئيس الادارة المركزية للطرق والكبارى بإجراء معاينة لكوبرى المشاة بقرية منشاة السلام بتلا وإدراجه ضمن الخطة وذلك لترميمه ورفع كفاءته لدوره الحيوى فى خدمة أهالى القرية ،ووجه المحافظ مدير مديرية الشباب والرياضة بإدراج مركز شباب قرية طنوب ضمن خطة التطوير وذلك استجابة لمطالب أهل القرية .

كما وافق المحافظ على طلب معلمة بنقلها من مدرسة الوحدة المجمعة بزاوية البقلى إلى إحدى مدارس بندر الشهداء مراعاة لظروفها الصحية الصعبة حيث أنها تعنى من مرض مناعى حاد، ووجه المحافظ رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بسرعة الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحى بقرية كفر عسكر مركز تلا لتوصيل الخدمة لأهالى القرية، وكذا اتخاذ اللازم بشأن إدخال خدمة الصرف الصحى لشارع الشيخ حافظ بناحية عمروس مركز الشهداء نظرا لكونه داخل الحيز العمرانى وفى قلب الكتلة السكنية .

وخلال اللقاء وجه المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة ولحوم مواد غذائية لمواطنة بتلا تعول طفل مريض بضمور فى المخ وليس لديها مصدر دخل ثابت لمساعدتها على تحمل نفقات العلاج.

يأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التى يحرص محافظ المنوفية على عقدها بصفة مستمرة بجموع المواطنين من أبناء وأهالى المحافظة لإنهاء مشاكلهم وتخفيف العبء عن كاهلهم من أجل توفير حياة كريمة آمنة لهم.



لقاء المواطنين