محافظ الغربية يناقش مع شركات الرصف نسب تنفيذ المشروعات

عقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعاً موسعاً مع جميع ممثلى شركات الرصف ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك لمناقشة آخر مستجدات خطط الرصف المنفذة بمدن المحافظة الثمانية، ومراجعة نسب تقدم الأعمال بها، كما ناقش المحافظ أعمال إنشاء كورنيش بمدينة سمنود، كورنيش المحلة وكورنيش طنطا.

واستعرض المحافظ نسب تنفيذ الرصف المدرجة فى الخطة الاستثمارية، كما استعرض رؤساء المدن والأحياء وممثلى شركات الرصف عدد من المشاكل المتداخلة ووجه المحافظ على الفور بحلها عقب الاجتماع، وشدد المحافظ على الشركات المنفذة المسند إليها أعمال الرصف بالالتزام بالجدول الزمنى الموضوع لتلك الشوارع.

يذكر أن المحافظة مستمرة فى استكمال أكبر خطة رصفا شهدتها المحافظة، حيث تم رصف 363 طريقا فى العامين السابقين بطول 303 كم، وجارى رصفا 159 طريقا بطول 210 كم.