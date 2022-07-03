محافظ الجيزة يفاجئ مخابز الطالبية ويراجع وزن رغيف الخبر.. فيديو

كتب ـ سيد الخلفاوى

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة مفاجئة على المخابز البلدية والسياحية بحى الطالبية للتأكد من توافر حصص الدقيق والتزام أصحاب المخابز بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المحددة.

وراجع محافظ الجيزة وزن رغيف الخبز بعدد من المخابز، للتأكد من مطابقته للوزن المقرر، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أى مخالفات خاصة بالتلاعب فى الأوزان لضمان وصول الخبز لمستحقيه.

وشدد محافظ الجيزة ، على ضرورة الاهتمام بنظافة المعدات المستخدمة فى تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة فى وزن الرغيف، مؤكداً على مديرية التموين بتوجيه مفتشى التموين بالمرور اليومى على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين .

شملت جولة المحافظ تفقد سوق الكونيسة الحضارى للوقوف على التزام الباعة بالتواجد داخل السوق وعدم افتراش الطريق العام، والتأكد من توافر الخضراوات والفواكه والسلع الغذائية بالجودة والأسعار المناسبة .

وشدد المحافظ على الباعة بعدم المغالاة فى الأسعار والالتزام بالمواقع المحددة لهم داخل السوق وعدم تركها وافترش الطريق العام لما يسببه ذلك من مظهر غير حضارى وإعاقة لحركة المرور.

وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة وذلك بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية، خاصة مع اقترب حلول عيد الأضحى المبارك وإقبال المواطنين لشراء اجتياحاتهم .

كما وجه اللواء أحمد راشد، بوضع قائمة بأسعار السلع المعروضة ونشر أرقام مسئولى ومفتشى التموين بمكان ظاهر للجمهور بمدخل كل مخبز لمساعدة المواطنين فى الإبلاغ عن أى مخالفات .

وحرص محافظ الجيزة، خلال جولته على الاستماع إلى أراء المواطنين عن جودة المعروضات والأسعار المعلنة، مؤكدا لهم أن الدولة تسعى جاهدة نحو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وأنها تتصدى بكل حزم لمحاولات استغلال بعض التجار للمواطنين، مشيراً إلى أن محافظة الجيزة وفرت بالتعاون مع الجهات المعنية أكثر من 500 منفذ ثابت ومتحرك لإتاحة السلع و تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وتغطى كافة قطاعات المحافظة .

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ورؤساء أحياء العمرانية والطالبية ورئيس جهاز السرفيس.