محافظ أسيوط: توزيع لحوم 200 عجل على الأسر الأكثر احتياجا

أسيوط - ماهر البهنساوي

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا دون محاباة أو مجاملة، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مبادرة "حياة كريمة" معلناً عن توزع لحوم 200 عجل على الأسر الأكثر احتياجاً بقرى ومراكز أسيوط بالتنسيق مع مؤسسة خيرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك مشيداً بما تقدمه مؤسسة مصر الخير من خدمات مختلفة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والوقوف بجانبهم فى ظل الظروف العالمية التى تؤثر على الأحوال الإقتصادية بالبلاد.

وأوضح محافظ أسيوط أن توزيع اللحوم للفئات الأكثر احتياجًا يعمل على إدخال السعادة والبهجة بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم ضمن مشروع "صك الأضاحي" الذى يحقق الغاية الشرعية والاجتماعية للمضحى وللمستحق لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات وهيئات المجتمع المدنى لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات والوقوف جنبًا إلى جنب مع الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالمشاركة والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التى قد تواجه تنفيذ وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة ربوع المحافظة.

وقال محمد فراج مدير فرع المؤسسة الخيرية بمحافظة أسيوط أننا نستهدف توزيع 40 ألف كيلوجرام لحوم من عجول الأضاحى على الفئات الأكثر احتياجاً بـ 140 قرية على مستوى 12 مركز وحى بالمحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك ضمن مشروع "صك الأضاحي" لافتاً إلى ذبح 200 عجل بمتوسط وزن العجل الواحد حوالى 400 كيلوجرام وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ومديرية الطب البيطرى ومسئولى المجازر بالمراكز والجمعيات الأهلية الشريكة المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة موضحاً إنه سيتم ذبح العجول بالمجازر الحكومية وتوزيعها خلال أيام العيد على مستحقيها لتحقيق التكافل الإجتماعى باعتباره أحد أهم المجالات التنموية التى تهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة للوصول إلى حياة كريمة.