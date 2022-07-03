مجلس جامعة المنيا يتفقد الأعمال الإنشائية للجامعة الأهلية

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء مجلس الجامعة من عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذى للمعلومات، وأمين عام الجامعة، جامعة المنيا الأهلية، لمُتابعة الموقف التنفيذى وسير الأعمال الإنشائية الجارية، التى يتم إنشاؤها بحى الجامعات بمدينة المنيا الجديدة، والتى ستقدم خدماتها التعليمية لأبناء الإقليم، ويتم تنفيذها على مساحة 41.2 فدانًا، بتكلفة 2.2 مليار جنيها.

كان فى استقبال وفد الجامعة، النقيب شريف صلاح، مسؤول الهيئة الهندسية للإشراف على المشروع، وطاقم العمل بالمشروع، والدكتور أبو هشيمة مصطفى، وكيل مؤسسين ومنسق عام جامعة المنيا الأهلية، ورئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه، ومدير عام رعاية الطلاب، ومنسق عام الأنشطة الطلابية.

أكد رئيس الجامعة على ارتفاع معدلات التنفيذ فى الانشاءات لتتجاوز نسبة الـ 85% من المستهدف تنفيذه، كما يجرى حاليا الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية وأعمال التأثيث ومستلزمات المعامل وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأشاد رئيس الجامعة بالإنجاز الذى وصلت إليه نسب التنفيذ بجامعة المنيا الأهلية والتى بدأت أعمالها منذ منتصف نوفمبر من العام الماضي، والتى رُوعى فى تصميمها بأن تكون مبانى ذكية ومرنة فى ضوء نموذج جامعات الجيل الرابع العالمية، لتقدم للمجتمع خريجين قادرين على مواجهة التحديات العلمية الجديدة، وإكسابهم المهارات الضرورية التى يتطلبها سوق العمل الحديث، والحد من سفر الطلاب للتعليم بالخارج.

وأضاف أن المساحات البنائية بالجامعة لم تتجاوز نسبة 11.5% من المساحة الإجمالية، وباقى المساحة مسطحات خضراء، وطرق بطول 1800متر، وأسوار بطول 1600متر، وتحتوى على أربع بوابات رئيسية، إلى جانب خزان مياه بسعة 1000متر مكعب وشبكات بنية تحتية بطول 1500متر، بالإضافة إلى الشبكات الكهربائية، والري، فضلًا عن توفير غرف تحكم متطورة إلكترونية تغطى الجامعة بالكامل، وأنظمة للتبريد والتكييف لكامل المباني.

وخلال الجولة تم استعراض منشآت الجامعة الأهلية والتى تضم المبنى الإداري، وبهوه الرئيسي، والذى يضم المكاتب القيادية العليا والإدارية وأعضاء هيئة التدريس، وغرف للاجتماعات، وقاعات للاحتفالات مزودة بمسرح، بالإضافة للمنشآت الخدمية للعملية التعليمية والبحثية وتشمل 6 مبانى للقطاعات الطبية، والهندسية، والعلوم الإنسانية لتقديم خدمة تعليمية متميزة ومتنوعة تواكب العصر، وتُطبق أحدث الأساليب التكنولوجية والمنهجية فى التعليم، لاحتوائها على فصول تعليمية ذكية ومعامل وغرف محاكاة طبية وجراحية وجميعها قاعات مرنة قابلة للتحديث وإعادة التوظيف، كما شملت الجولة تفقد المعامل وورش الانتاج، والموقع العام للجامعة.