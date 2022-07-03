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مجلس النواب يفض دور الانعقاد الثلاثاء.. والعودة الخميس الأول من شهر أكتوبر

الأحد، 03 يوليه 2022 01:00 ص
مجلس النواب يفض دور الانعقاد الثلاثاء.. والعودة الخميس الأول من شهر أكتوبر مجلس النواب - أرشيفية
كتب كامل كامل

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من المتوقع أن يفض مجلس النواب دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعي الثانى خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، حيث تشهد الجلسة كلمة للدكتور المستشار  حنفى جبالى  رئيس المجلس عن أداء  المجلس والنواب خلال دور الانعقاد  ثم يتم تلاوة حصاد المجلس على المستوى التشريعي والرقابي.

كما تشهد الجلسة كلمة لوزير شئون المجالس النيابية وكلمات لممثلى الهيئات البرلمانية والأعضاء ثم يختتم رئيس المجلس الجلسة بـأخذ موافقة المجلس على فض دور الانعقاد معلنا بعدها موافقة المجلس على فض دور الانعقاد الثانى وفقا للموعد الذى يحدده رئيس الجمهوية فى قرار الفض.

ويشترط الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فضه إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.


مجلس النواب

دور الانعقاد الثاني

الفصل التشريعي الثاني

حنفى جبالى

فض دور الانعقاد لمجلس النواب

مجلس النواب يفض دور الانعقاد



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