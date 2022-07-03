متى يجب عليك التوقف عن اتباع الرجيم

فاطمة ياسر

في الكثير من الأحيان يكون اتباع الحميات الغذائية الهادفة للتخلص من الوزن الزائد من الأمور الجيدة للظهور بمظهر لائق ومميز، ولكن هل تعلم أن ممارستها لفترات زمنية طويلة تعد من الحيل الغير صحية، نعم فقد يظهر بعض العلامات في الجسم تحثك علي ضرورة التوقف عن اتباع لهذه الحميات.

وقدم هذه الأعراض التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED"، ومنها:

-ثبات الوزن

في حالة ثبات الوزن لمدة 14 يوم يعد علامة علي عدم استجابة جسمك لهذه الحمية التي تتبعها، ولذا يجب التوقف عنها علي الفور.

-الشعور الدائم بالجوع

هل تعلم أن استمرار شعورك بالجوع يعد علامة علي وجود مشكلة في حرق الدهون بالجسم، وهذا الأمر يعني اكتساب الوزن مرة أخري في حالة توقف الرجيم.

-الشعور بتقلبات مزاجية غير جيدة

إذا استمر مرورك بحالة نفسية سيئة فهذا يعد علامة علي عدم أخذ جسمك ما يحتاجه جسمك من عناصر غذائية مهمة له، ولذا يجب التوقف فورا عن الحمية.

-التعب والضعف العام

الشعور بالتعب العام والضعف يعني أن جسمك يعاني من فقدان العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها، ولذا يجب التوقف.

-الشعور ببرودة شديدة في الجسم

إذا كنت تعاني من برودة الجسم بشكل دائم فهذا يعني أنك تعاني من مشكلة في الدورة الدموية، أو نقص في نسبة السكر بالدم، ولذا يجب التوقف علي الفور من هذه الحمية.