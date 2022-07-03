اليوم السابع
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لوكاشينكو: بيلاروسيا تصدت لضربات صاروخية أوكرانية استهدفت منشآت عسكرية

الأحد، 03 يوليه 2022 12:00 ص
لوكاشينكو: بيلاروسيا تصدت لضربات صاروخية أوكرانية استهدفت منشآت عسكرية لوكاشينكو
كتب محمد جمال

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قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن أوكرانيا حاولت، قبل 3 أيام، استهداف منشآت عسكرية على الأراضي البيلاروسية.

ونقلت وكالة أنباء "بلتا" الرسمية عن لوكاشينكو قوله إن أوكرانيا "حاولت قصف منشآت عسكرية بيلاروسية لكن تم اعتراض جميع صواريخها"، دون أن يقدم أي أدلة على ذلك.
 
وشدد على أن "بيلاروسيا لا تريد الحرب مع أوكرانيا".
 
وتابع: "الخطر الرئيسي في أوكرانيا هو أن النازية تتحول إلى فاشية، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي.. هذه الفاشية ستصل إلى أوروبا، وأعلم أن الغالبية العظمى من الأوروبيين لا يريدون ذلك".
 
وأضاف: "الأوروبيون، وكذلك الأمريكيون، معتادون على فعل كل شيء بأيدي شخص آخر".
 
وتقول بيلاروسيا إها لا تشارك في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكنها "قد تفعل إذا تطلب الأمر ذلك".

 


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كييف



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