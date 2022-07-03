لماذا يجب إجراء تحليل التمثيل الغذائى فى الدم؟

كتبت فاطمة خليل

تحليل التمثيل الغذائي (BMP) عبارة عن اختبار يتضمن 8 قياسات مختلفة، ويوفر معلومات حول استخدام الجسم للطاقة، وهو ما يُعرف بالتمثيل الغذائي، يتطلب BMP عينة دم تؤخذ عادة من وريد في ذراعك، ويمكن استخدام الاختبار لتقييم وظائف الكلى بالإضافة إلى نسبة السكر في الدم والتوازن الحمضي القاعدي ومستويات السوائل والمعادن، بحسب موقع "testing".

قد يصف الطبيب تحليل BMP كاختبار فحص أثناء الفحوصات المنتظمة لمحاولة اكتشاف المخاوف الصحية الكامنة المحتملة.

يقدم BMP تفاصيل حول الجوانب المختلفة لمدى جودة عمل الجسم، مما يجعله مفيدًا في عملية التشخيص لمجموعة واسعة من الأعراض والحالات الطبية.

تتضمن المراقبة اختبار المتابعة الذي يتحقق لمعرفة كيف تتغير حالتك بمرور الوقت أو استجابة للعلاج.

ماذا يقيس الاختبار؟

عادة ، يتم تضمين ثمانية قياسات متميزة في لوحة التمثيل الغذائي الأساسية:

-الجلوكوز هو نوع من السكر يعمل كطاقة للجسم والدماغ يمكن أن تكون مستويات الجلوكوز المرتفعة مؤشرا على مشاكل التمثيل الغذائي مثل مرض السكري.

-الكالسيوم معدن ضروري لصحة العظام والعضلات كما أنه مهم أيضًا لنظام القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي. لذلك ، ينظم الجسم بعناية مستويات الكالسيوم في الدم. يأتي معظم الكالسيوم من الأطعمة والمشروبات التي تتناولها. ثم يتم امتصاصه عن طريق الأمعاء وتخزينه في عظامك.

-الصوديوم هو واحد من عدة إلكتروليتات في الجسم الإلكتروليتات هي معادن تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على مستويات السوائل المناسبة ، ووظيفة العضلات والأعصاب ، والتوازن الحمضي القاعدي تساعد الكلى في التحكم في مستويات الصوديوم ، ويأتي معظم تناول الصوديوم من نظامك الغذائي.

-البوتاسيوم هو إلكتروليت يتم الحصول عليه من خلال نظامك الغذائي. إنه موجود في جميع أنحاء الجسم وهو أساسي لعمليات الجسم المختلفة.

-البيكربونات هو إلكتروليت يساعد على قياس مستويات ثاني أكسيد الكربون (CO2) في الدم يساعد اختبار البيكربونات في تحديد أو مراقبة عدم توازن حموضة الجسم.

-الكلوريد هو إلكتروليت يعمل مع البوتاسيوم والصوديوم والبيكربونات لتسهيل حالة الماء والمعادن والحالة الحمضية المناسبة في الجسم.

-نيتروجين اليوريا في الدم (BUN) هو قياس كمية نيتروجين اليوريا ، منتج تكسير البروتين ، الموجود في الدم ويتم اختباره لتقييم صحة كليتيك.

-الكرياتينين عبارة عن نفايات ناتجة عن النشاط العضلي الطبيعي ويتم اختبارها لتقييم صحة كليتيك.

متى يجب إجراء تحليل لوحة التمثيل الغذائي الأساسية؟

هناك العديد من الظروف التي قد يتم فيها طلب لوحة التمثيل الغذائي الأساسية.

يمكن استخدامه للتشخيص عندما يشتبه الطبيب في أن لديك مشكلة تؤثر على كليتيك أو توازن المعادن أو التوازن الحمضي القاعدي.

نظرًا لأنها تتضمن ثمانية قياسات مختلفة ، يمكن أن تكون لوحة التمثيل الغذائي الأساسية مفيدة عندما يكون لديك أعراض عامة مثل التعب أو الارتباك أو القيء لفترات طويلة أو مشاكل التنفس.

قد يُطلب إجراء فحص BMP للبحث عن تشوهات في دمك إذا تم إدخالك إلى غرفة الطوارئ.

يمكن استخدام BMP لرصد ما إذا كان لديك اختبار سابق كان غير طبيعي ويريد طبيبك معرفة ما إذا كانت مستوياتك قد تغيرت بمرور الوقت.