فيروس كورونا يهدد إيطاليا من جديد مع مليون حالة جديدة

فاطمة شوقى

تعود الحالات الإيجابية لفيروس كورونا في الارتفاع مجددا في إيطاليا ، حيث ارتفعت الحالات إلى مليون حالة جديدة، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن ، في الواقع ، هناك 929.006. يواصل الفيروس سباقه في إيطاليا ، حيث تشير جميع القيم إلى نمو منحنيات العدوى ومع تفكير المستشفيات في إعادة فتح أقسام كورونا ، التي كانت مخصصة في الأشهر الأخيرة لتخصصات طبية أخرى.

وأكدت الصحيفة وجود زيادة معدل الانتقال والإصابة، في الفترة من 7 إلى 20 يونيو ، حيث كان متوسط ​​الاصابات المحسوب على حالات الأعراض يساوي 1.30 ، مقارنة بـ 1.07 في الأسبوع السابق وما بعد عتبة الوباء ، كما أبرزته المراقبة الأسبوعية للإيطالي.

وقفزت الاعداد الأسبوعية 763 لكل 100000 نسمة للفترة من 24 إلى 30 يونيو مقابل 504 السابقة، وبالتالي فإن 13 منطقة في إيطاليا سجلت نسبة إصابة أعلى من 700 لكل 100 ألف نسمة ، مقابل ثماني مناطق الأسبوع الماضي. تظهر أعلى القيم (أكثر من 900) في لاتسيو وسردينيا وفينيتو.

وتشدد وزارة الصحة الإيطالية ، على أنه نظرًا للنمو الحاسم في أسرة المستشفيات ، فإن "كبار السن والضعفاء مدعوون إلى تناول جرعة معززة من لقاح كورونا".

وأكد عالم الفيروسات فابريزيو بريجلياسكو على الحاجة إلى استخدام القناع ، "كالنظارات الشمسية ، ارتدائه عندما يكون مفيدًا" ، في حالة "الاجتماعات وخاصة إذا كنا نتعامل مع أشخاص ضعفاء أو إذا كانت لدينا أعراض تنفسية".

كما قالت عالمة الأوبئة ستيفانيا سالماسو ، إن إيطاليا "تشهد نوعًا من العاصفة الكاملة لكورونا ، من ناحية ، تتناقص مناعة اللقاح بمرور الوقت ، ومن ناحية أخرى انخفاض الإجراءات الاحترازية وبالتالي انتشار الفيروس".

وأضافت "لكن في نفس الوقت الذي يوجد فيه دخول متغيرات جديدة أكثر عدوى من سابقاتها ، والتي تحدد الأعداد المتزايدة".