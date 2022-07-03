فيتنام تضغط لتسريع حملات التطعيم بعد اكتشاف متغيرات أوميكرون

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حث رئيس الوزراء الفيتنامي بوم مينه شينه اليوم الأحد وزارة الصحة والسلطات المحلية على تسريع إدارة جرعات لقاح كورونا الثالثة والرابعة للأشخاص من سن 12 عامًا، بعد اكتشاف متغيرات أوميكرون في البلاد.

وذكرت صحيفة فيتنام نيوز المحلية أن مكتب رئيس الوزراء أرسل وثيقة توضح بالتفصيل إرشاداته بشأن هذا الأمر، حيث تم اكتشاف إصابات من نوع أوميكرون BA.5 في فيتنام.

ودعا رئيس الوزراء، وزارة الصحة والسلطات إلى الامتثال الصارم لقرارات الحكومة ووثائقها بشأن الوقاية من فيروس كورونا الجديد ومكافحته، والتي صدرت في بداية العام.

كما كلف نائب رئيس الوزراء، بمواصلة قيادة وزارة الصحة والسلطات في 63 مدينة ومحافظة لمنع انتشار الفيروس، لا سيما من خلال تسريع إدارة لقاح كورونا للوصول إلى الأهداف التي حددتها الحكومة.

وطالب وزارة الصحة ببذل مزيد من الجهد لمساعدة المحليات على إعطاء جرعتين من اللقاح الثالث والرابع لمن هم في سن 12 عاما والتأكد من حصول الأطفال من سن الخامسة على جرعتين.

وقال إنه يتعين على سلطات المدن والمحافظات في جميع أنحاء البلاد التعاون بشكل وثيق مع الوزارة لإكمال هذه المهام، والتأكد من توفر ما يكفي من المعدات الطبية والأدوية لتوفير العلاج للأشخاص عند الحاجة.

كما كلف وزارة الإعلام والاتصال بالتعاون مع وزارة الصحة ووكالات الاتصال الأخرى، وتقديم المعلومات للناس حول الوضع الوبائي والمتغير الفرعي BA.5 ، وتشجيعهم على الحصول على اللقاحات ومواصلة مكافحة الوباء.

وتظهر إحصاءات من وزارة الصحة أن 52.8 % من وفيات كورونا في البلاد كانت غير محصنة، و 29.8 % تناولت جرعة واحدة أو جرعتين فقط ، و7.3 % فقط لديها ثلاث جرعات.