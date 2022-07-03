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فتح اللجان أمام طلاب الثانوية لأداء امتحانى الكيمياء والجغرافيا بالإسكندرية

الأحد، 03 يوليه 2022 08:54 ص
فتح اللجان أمام طلاب الثانوية لأداء امتحانى الكيمياء والجغرافيا بالإسكندرية الثانوية العامة
الإسكندرية - فريق المحافظات

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فتحت لجان الإسكندرية أبوابها منذ قليل، لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة العلوم والرياضيات وامتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية في تمام الساعة التاسعة صباحا ولمدة 3 ساعات حتي الساعة الـ12، وسط إجراءات مشددة ومنع دخول الهواتف المحمولة أو السماعات داخل اللجان.
 
وأعلنت نادية فتحى وكيل مديرية التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية بلغ (49683) طالبًـا، منهم (20526) للشعبة الأدبية و(26947) للشعبة العلمية، و(2210) دولى، ويؤدون امتحاناتهم أمام 135 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانية، وقام تعليم الإسكندرية بتجهيز 31 استراحة بجميع الإدارات منها 21 استراحة للرجال و10 استراحات للسيدات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان. 
 
وأشارت وكيل المديرية، إلى أنه تم التشديد على مشرفى اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أى أجهزة إلكترونية (هواتف محمولة، سماعات) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة، واستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات والتركيز على الديسكات، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.
 
ومن جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية فى المحافظة بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 / 2022 والتى من المقرر لها أن تنتهي فى 21 يوليو الجارى.
 
وشدد الشريف على رؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار فى عمل حملات على الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة فى الإزعاج، مشددا على الالتزام بكافة التعليمات التى أعلنتها الوزارة سواء فيما يختص بالطلاب أو فيما يختص بمراقبى ومشرفى اللجان وذلك لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.
 
 
 
 

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