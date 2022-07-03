اليوم السابع
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غدا.. "مارا ساد" عرض مسرحى من الأدب الألمانى بمكتبة الإسكندرية

الأحد، 03 يوليه 2022 04:58 م
غدا.. "مارا ساد" عرض مسرحى من الأدب الألمانى بمكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية عرضًا مسرحيًا تحت عنوان: "مارا ساد" وذلك في تمام الثامنة مساء يوم غدا الإثنين 4 يوليو، على مسرح القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات المكتبة.

والعرض من إخراج أشرف علي، ويدور حول إمكانية أن يصبح الثائر سجانًا لأنصاره قبل أعداؤه عندما يستبد برأيه، وكيف يتصور أنه دون غيره العالم بظواهر الأمور وبواطنها؛ عينه وحده ترى الصواب، ومن يخالفه خائن يستحق العقاب، فتضيع الحقيقة التي كانت بين يديه، ويكفر بها من كان يعتنقها، بعدما باتت عواصف تكاد تقطع رؤوسهم

"مارا ساد" مسرحية للكاتب والرسام الألماني "بيتر فايس"، عُرضت للمرة الأولى في 29 إبريل عام 1964 بمسرح شيللر بمدينة برلين، وعرفت طريقها لمسارح أكثر من 100 دولة حول العالم بعد ذلك.

 


الاسكندرية

مكتبة الإسكندرية

عروض مسرحية

الادب الالمانى



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