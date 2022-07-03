اليوم السابع
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غدا.. رئيس الوزراء يشارك بافتتاح 6 فروع لشركة "جسور"

الأحد، 03 يوليه 2022 04:52 م
غدا.. رئيس الوزراء يشارك بافتتاح 6 فروع لشركة "جسور" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وعدد من المسئولين، غدا الاثنين، افتتاح 6 فروع لشركة "جسور" وبدء العمل بالمنصة الإلكترونية.
 
 

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