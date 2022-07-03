غدا.. الموعد الأخير لسحب وتقديم مستندات التقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية

كتب - أحمد عبد الهادى - كريم صبحى

حددت النيابة الإدارية موعد فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021، من خريجى كليات الحقوق، كلية الشريعة والقانون، كلية الشرطة، والتسجيل على الموقع الالكترونى للنيابة، والذي بدا في الفترة من 28 مايو 2022 وحتى 6 يونيو 2022.

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة بدإ من 12 يونيو 2022 وحتى غداً 4 يوليو الجاري، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ميدان النجدة، اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف عصرا.

وشددت النيابة الإدارية، على ضرورة الالتزام بكافة الشروط والإجراءات التي حددتها ووضعتها ضمن الإعلان.

يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 28 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل.