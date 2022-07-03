"عدلى منصور".. تعرف على أكبر محطة تبادلية بالشرق الأوسط

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح محطة بدر، بعد استقلاله القطار الكهربائي الخفيف LRT في إطار الجولة التي قام بها للمرور على كل المحطات، وبعد وصول الرئيس السيسي إلى محطة بدر، استمع لشرح تفصيلي عن المحطة من كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، كما استعرض البنية الإنشائية لمحطة بدر.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التقاط صورة تذكارية مع المسؤولين خلال افتتاح محطة عدلى منصور المركزية والقطار الكهربائى، وعرضت احتفالية "افتتاح محطة عدلى منصور المركزي"، فيلما تسجيليا عن "سكك حديد مصر" والتي تعد أول وأقدم سكة حديد في إفريقيا والشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة.