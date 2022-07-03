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"عدلى منصور".. تعرف على أكبر محطة تبادلية بالشرق الأوسط

الأحد، 03 يوليه 2022 12:24 م
"عدلى منصور".. تعرف على أكبر محطة تبادلية بالشرق الأوسط محطة عدلى منصور
كتب سيد الخلفاوى

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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، محطة عدلى منصور المركزية التبادلية، والتى تعد أكبر محطة تبادلية بالشرق الأوسط، وفى النقاط التالية يعرض اليوم السابع اهم المعلومات عن محطة عدلى منصور.. 
  1. تعد المحطة الأكبر فى الشرق الأوسط وأفريقيا
  2. هى محطة تمثل ربط عدة خطوط وسائل نقل كبرى. 
  3. بها محطة مترو عدلى منصور بالخط الثالث للمترو وتم تشغيلها. 
  4. يمر بها مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة 
  5. بها محطة خط القطار الكهربائى الخفيف lrt الواصل إلى العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان ‫
  6. تمثل بداية محطات خط سكة حديد يصل إلى السويس والذى يجرى إعادة تأهيل وتطوير لمحطاته ومساره حاليا
  7. يضم المجمع أولى محطات خط الأتوبيس الترددى المخطط إنشاؤه وتسييره ليربط مطار القاهرة
  8. يوجد بها موقف سوبرجيت ستنطلق منه خطوط أتوبيسات تربط المحافظات.
 

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح محطة بدر، بعد استقلاله القطار الكهربائي الخفيف LRT في إطار الجولة التي قام بها للمرور على كل المحطات، وبعد وصول الرئيس السيسي إلى محطة بدر، استمع لشرح تفصيلي عن المحطة من كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، كما استعرض البنية الإنشائية لمحطة بدر.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التقاط صورة تذكارية مع المسؤولين خلال افتتاح محطة عدلى منصور المركزية والقطار الكهربائى، وعرضت احتفالية "افتتاح محطة عدلى منصور المركزي"،  فيلما تسجيليا عن "سكك حديد مصر" والتي تعد أول وأقدم سكة حديد في إفريقيا والشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة.

 
 

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