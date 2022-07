طلاب هندسة حلوان يبتكرون "الدلتا روبوت" يمكنه معرفة عيوب الصناعات الغذائية

نجح فريق طلابى من كلية هندسة حلوان ببرنامج الميكاترونكس بقسم الهندسة الميكانيكية فى ابتكار مشروع عبارة عن الدلتا روبوت Delta robot pick and place with computer vision and IOT ، ويأتى ذلك في إطار مبادرة هنسوقلك التي تنظمها أسرة من أجل مصر للطلاب بكلية الهندسة بحلوان، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزيه ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ياسر الجبالي مسئول الأسرة ومدير إدارة رعاية الشباب بالكلية.