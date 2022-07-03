طقس الخليج.. رياح وأتربة بالسعودية وغائم فى الإمارات وحار بالكويت

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السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية ان يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية وكذلك منطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان قد تؤدي الى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية على أجزاء من تلك المناطق كما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.



