طقس الخليج.. رياح وأتربة بالسعودية وغائم فى الإمارات وحار بالكويت

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السعودية:
توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية ان يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية وكذلك منطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان قد تؤدي الى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية على أجزاء من تلك المناطق كما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.
الإمارات:
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات، أن يكون الطقس مغبرا وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، مع انخفاض تدريجي طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة غرباً تكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة.
الكويت:
حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار .
ومساءا حار إلى مائل للحرارة و يترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة .
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