ضبط 48 قطعة سلاح و106 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (48) قطعة سلاح نارى ، (106) قضية مخدرات وتنفيذ (49697) حكم قضائى متنوع.

وشنت أجهزة الأمن حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (10) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 11متهم " لعدد 4 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (3164) حكم قضائى متنوع.

و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (عاطلين ، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذان من نطاق بحيرة المنزلة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة رأس البر بدمياط ، وبحوزتهما (بندقية آلية – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما والسيارة للتنقل فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.