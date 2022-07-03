اليوم السابع
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ضبط مسجل جنائي قتل مزارعا بجذع شجرة لسرقته بالدقهلية

الأحد، 03 يوليه 2022 11:12 ص
ضبط مسجل جنائي قتل مزارعا بجذع شجرة لسرقته بالدقهلية إسعاف -أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة تمى الأمديد بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة (مزارع ، مقيم بدائرة المركز) مُلقاة بالأرض الزراعية خاصته والكائنة بدائرة المركز، وبها جرح قطعى غائر بالرأس ولم يعثر على هاتفه المحمول.
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية ، والتى أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز). 
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، كما قرر أنه كان برفقة المجنى عليه بالأرض الزراعية المشار إليها وشاهد بحوزته مبلغ مالى، فإختمر فـى ذهنه فكرة سرقته وأثناء إستغراقه بالنوم تعدى عليه بالضرب بجذع شجرة على رأسه فأودى بحياته وإستولى منه على (مبلغ مالى - هاتفه المحمول)، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، كما أضاف بإنفاقه جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

قتل

جرائم القتل

حوادث

أمن الدقهلية



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