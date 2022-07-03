ضبط عاطل استولى على 1.4 مليون جنيه من 6 أشخاص بسوهاج لتوظيفها بتجارة الأدوية

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد بسوهاج من ضبط عاطل يقيم بدائرة قسم ثان سوهاج وذلك لإستيلائه على مبلغ مليون و400 ألف جنيه من مدرس و5 اخرين بزعم توظيفها فـي مجال تجارة المستلزمات الطبية من خلال شركة خاصة مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بورود محضرا محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو خالد ا ق ا - 50 سنة مدرس و " 5 " آخرين ويقيمون دائرة محافظة سوهاج بتضررهم من المدعو احمد م ا ا 38 سنة ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج والمطلوب للتنفيذ عليه في "6" قضايا " تبديد " لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها "1.400.000 " مليون وأربعمائة ألف جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة المستلزمات الطبية من خلال شركة خاصة به والكائنه دائرة مركز أخميم مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ .

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.