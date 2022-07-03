ضبط عاطلين بحوزتهما مخدرات وأسلحة نارية فى دمياط

تمكن رجال أمن دمياط من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية وبحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية أثناء تواجدهما برأس البر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام عاطلين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذان من نطاق بحيرة المنزلة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة رأس البر بدمياط، وبحوزتهما (بندقية آلية، فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما والسيارة للتنقل.

جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.