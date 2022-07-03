ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب زيت الماريجوانا داخل عبوات سجائر إلكترونية

كتب أحمد مصطفى

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته كمية من السجائر الإلكترونية بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر، أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك استوقف هاني محمود مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عماد حمدي جاب الله مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة ومتماثلة داخل الحقائب، قام أحمد عمر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف محمد نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 104 سيجائر إلكترونية بهم زيت الماريجوانا المخدر.

امر تامر قاسم مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الي النيابة المختصة.