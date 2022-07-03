"صحة الشرقية" تنعي ممرضة توفيت أثناء تأدية عملها

نعت مديرية الصحة بالشرقية، مشرفة التمريض بالعيادات الخارجية بمستشفى الحسينية المركزى، التى توفيت اليوم أثناء تأدية عملها.

وقال بيان بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملين بمديرية الشئون الصحية، وجميع العاملين بمستشفى الحسينية المركزى، بخالص العزاء فى وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الزميلة أخصائية التمريض سميحة صالح مشرفة العيادات الخارجية بالمستشفى.

وأضاف البيان أن الزميلة وافتها المنية مساء اليوم أثناء تأدية عملها بالمستشفى، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.