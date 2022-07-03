اليوم السابع
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صحة الإسماعيلية تستعد لعيد الأضحى بتكثيف الحملات على شوادر بيع اللحوم

الأحد، 03 يوليه 2022 12:18 م
صحة الإسماعيلية تستعد لعيد الأضحى بتكثيف الحملات على شوادر بيع اللحوم الدكتور ريم مصطفى مساعد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، عن خطة استعدادات عيد الأضحى المبارك 2022، بعد الاجتماع مع مديري المستشفيات ومسؤولي مديرية الصحة ومديري الإدارات الصحية، وتشكيل غرفة أزمات فرعية بالمديرية، والتأكد من توفر رصيد استراتيجي من الأدوية والمستلزمات بكل مستشفى.

وقالت الدكتورة ريم مصطفي مساعد مديرية الصحة بالإسماعيلية، إنه تم الاطمئنان على توافر كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته، وجاهزية الأقسام الداخلية، ومراجعة خرائط الميادين والبؤر الساخنة للأحداث والتجمعات وتحديد مستشفيات الإحالة بجانب المرور صباحا ومساءَ، بالإضافة الي عمل نوبتجية لمخازن أدوية ومستلزمات المديرية.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفي، أن خطة طوارئ بالمديرية تهدف في عيد الأضحى المبارك ايضا، تكثيف حملات المرور على المحلات والشوادر ومصانع إنتاج اللحوم، وسحب عينات وإرسالها للمعامل المختصة، وعمل حملات مشتركة مع الطب البيطري والتموين ومباحث التموين، وذلك للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة للمنشآت الغذائية، خاصة فيما يتعلق بالشهادات الصحية والنظافة العامة والشخصية.

وأشارت الدكتورة ريم مصطفي، إلى انه من ضمن خطة مديرية الصحة الإسماعيلية تشديد الرقابة على الباعة الجائلين، والرقابة على سيارات نقل اللحوم البلدية والأحشاء من المجازر، وإجراء التقصى الوبائي لحالات الاشتباه بالتسمم الغذائي أولاً بأول للوقوف على مصدرها والتأكد من عدم حدوثها بشكل وبائي.

وأضافت مساعد وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، أنه تم تنظيم عدة حملات تفتيشية لإدارة الطب الوقائي على الأغذية بالإضافة الي تكثيف المرور على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم، والمجازر، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبه نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية، بالتنسيق الكامل مع مديرية الطب البيطري.

 

 

 


الاسماعيلية

عيد الأضحى المبارك

الطب البيطري

صحة الاسماعيلية

لحوم الاضاحى



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