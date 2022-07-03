سفارة إسبانيا في مصر ترحب بمعلمي وأطفال المبادرة التعليمية "العلم المسافر"

ترحب سفارة إسبانيا بالقاهرة بمجموعة من شباب الطلاب والمعلمين من مدرسة "نوسترا سنيورا ديل كارمن" بقرية تورى دى لا رينا، الإشبيلية بمناسبة قدومهم إلى مصر.

شاركت المجموعة فى مشروع "العلم المسافر" التعليمى بمناسبة الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة الفرعون توت عنخ آمون، من بين الأنشطة الأخرى، ستقوم المجموعة التعليمية بزيارة المتحف القومى للحضارة المصرية NMEC ، حيث بدأت هذه المغامرة فى مصر.

يشار إلى أن "العلم المسافر" هو مشروع تعليمى تطوعى يهدف إلى تقريب الأجيال الشابة من معرفة ثقافة مصر القديمة. يرتكز المشروع على رحلة العلم الذى صنعه طلاب المدرسة الإشبيلية والذى يحمل بصماتهم إلى مختلف المتاحف الأثرية حول العالم.

فى شهر فبراير الماضى ، تم تسليم العلم والأعمال الطلابية المختلفة من قِبَل سفير إسبانيا فى مصر، رامون خيل كاساريس ، إلى مدير المتحف القومى للحضارة المصرية ، الدكتور أحمد غنيم ، ورئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية ، السيد عمرو القاضي. بعد الحفل، قررت الهيئة دعوة بعض الطلاب وأسرهم واثنين من المعلمين اللذين قاما بتنسيق المشروع لزيارة مصر.

وتشمل الرحلة إلى مصر التى بدأت من 2 يوليو إلى 9 يوليو، زيارة العديد من المعالم السياحية المنتشرة فى مختلف المدن المصرية (القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان).