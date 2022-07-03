سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 3-7-2022

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 3-7-2022 بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 58.80 جنيه للشراء، و61.36 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 57.50 جنيه للشراء، و61.42 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 61.03 جنيه للشراء، و61.37 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 61.03 جنيه للشراء.

61.37 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 58.80 جنيه للشراء.

61.36 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 58.92 جنيه للشراء.

61.35 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 59.13 جنيه للشراء.

61.37 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 57.50 جنيه للشراء.

61.42 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي 59.65 جنيه للشراء.

61.41 جنيه للبيع.