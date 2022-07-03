سامح شكرى يتجه إلى لندن لتدشين مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة

كتب أحمد جمعة

توجَه وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، إلى لندن لتدشين مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك برئاسة مشتركة بين الوزير شكرى ووزيرة الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية "ليز تراس"، حيث ستشهد أعمال المجلس مشاورات سياسية بين الجانبين ومناقشة الموضوعات الاقتصادية والتجارية بمشاركة وزيرة السياسة التجارية البريطانية "بينى موردنت"، وذلك فى ظل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن تدشين مجلس المشاركة إنما يأتى فى ظل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة فى شتى المجالات، وأضاف السفير حافظ، أن الوزير شكرى سيعقد عدة لقاءات ثنائية خلال الزيارة فى إطار تعزيز التشاور بين الجانبين.