اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يوليه 2022 11:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سامح شكرى يتجه إلى لندن لتدشين مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة

الأحد، 03 يوليه 2022 10:20 م
سامح شكرى يتجه إلى لندن لتدشين مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجَه وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، إلى لندن لتدشين مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك برئاسة مشتركة بين الوزير شكرى ووزيرة الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية "ليز تراس"، حيث ستشهد أعمال المجلس مشاورات سياسية بين الجانبين ومناقشة الموضوعات الاقتصادية والتجارية بمشاركة وزيرة السياسة التجارية البريطانية "بينى موردنت"، وذلك فى ظل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. 

 

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن تدشين مجلس المشاركة إنما يأتى فى ظل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة فى شتى المجالات، وأضاف السفير حافظ، أن الوزير شكرى سيعقد عدة لقاءات ثنائية خلال الزيارة فى إطار تعزيز التشاور بين الجانبين.

 

 


سامح شكرى

مصر

المملكة المتحدة

الكومنولث



الموضوعات المتعلقة

ندعم موقف مصر فى قضية سد النهضة.. رسائل وزير خارجية النمسا خلال مؤتمره مع شكرى (إنفوجراف)

الأحد، 03 يوليه 2022 05:34 م

رسائل وزير الخارجية سامح شكرى خلال لقاء نظيره النمساوى ألكسندر شالنبيرج (إنفوجراف)

الأحد، 03 يوليه 2022 05:14 م

وزير الخارجية: الحوار هو السبيل للدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فى ليبيا.. وزير خارجية النمسا: ندعم موقف مصر فى قضية سد النهضة.. "شالنبيرج": تدفق النيل لا يخص دولة واحدة ولا يجب لأى دولة احتلال النهر

الأحد، 03 يوليه 2022 03:00 م

وزير الخارجية: مصر تحتضن 6 ملايين مهاجر أجنبى وسمحت بدمجهم في المجتمع

الأحد، 03 يوليه 2022 01:35 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة