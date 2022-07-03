اليوم السابع
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زواج الأطفال يساهم فى الزيادة السكانية.. انفوجراف

الأحد، 03 يوليه 2022 07:51 م
زواج الأطفال يساهم فى الزيادة السكانية.. انفوجراف زواج الأطفال
كتب مدحت وهبة

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نشرت وزارة التضامن الاجتماعى "إنفوجراف" يشير إلى أن زواج الأطفال يساهم فى الزيادة السكانية، وذلك ضمن الحملة التى أطلقتها الوزارة للقضاء على زواج الأطفال، تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبمساهمة الاتحاد الأوروبى وسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة.
 
 
وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد أطلقت مسابقة يومية عبر منصتها التفاعلية الرقمية 1442، تبلغ قيمتها ألف جنيه تمنح لفائز واحد يوميا، وتنشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتدور أسئلتها حول المخاطر الصحية والتعليمية والاجتماعية والقانونية لزواج الأطفال. 
 
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التضامن

زواج الاطفال

مناهضة زواج الاطفال

جوازها قبل 18 يضيع حقوقها



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