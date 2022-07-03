اليوم السابع
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رسالة خطية من ولي عهد الكويت لخادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الثنائية

الأحد، 03 يوليه 2022 04:00 ص
رسالة خطية من ولي عهد الكويت لخادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الثنائية علي الخالد الجابر الصباح
أ ش أ

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سلم سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح رسالة خطية من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح موجهة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
 
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الرسالة تسلمها نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي نيابة عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
 
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الكويت

السعودية

الخالد الصباح الاحمد

اخبار الكويت



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