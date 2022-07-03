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رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة ترشيح المتقدمين لمنصب عميد كلية التربية الرياضية

الأحد، 03 يوليه 2022 11:55 ص
رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة ترشيح المتقدمين لمنصب عميد كلية التربية الرياضية رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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انعقدت اليوم اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية، برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية السابق ورئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور علاء الدين حامد جامعة بورسعيد، والدكتور محمد رضا جامعة المنصورة، والدكتور صلاح محسن أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية.

وتقدم لشغل هذا المنصب كل من: الدكتور نعيم فوزى عميد الكلية الحالى، الدكتور عماد السرسى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور رحاب سلامة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حمدى وتوت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

 


محافظة المنوفية

جامعة المنوفية

كلية التربية الرياضية

التربية الرياضية



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