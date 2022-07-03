دعوة جديدة للإضراب فى المطارات الفرنسية خلال شهر يوليو الجارى

وذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد، ان ممثلي الموظفين يخططون بالفعل لحركة إضراب جديدة خلال شهر يوليو الجاري وذلك في الوقت التي تتسبب فيه حركة الإضراب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية في مطار باريس شارل ديجول والمعروف أيضا باسم مطار رواسي، هو أكبر مطار دولي في فرنسا بنهاية هذا الأسبوع .



وأضافت القناة أنه بالنسبة لموظفي مجموعة "أيه دي بي ( مطارات باريس ) وهي مشغل دولي للمطارات في باريس (فرنسا) أنه لم يتم الاستماع إلى مطالبهم المتعلقة بالأجور. وبالتالي رفضوا اول امس الجمعة مقترحات إدارتهم بزيادة الأجور بنسبة 4% مقابل رفع إشعار الإضراب الذي غطى الفترة من 30 يونيو الماضي إلى 3 يوليو الجاري .



واوضحت القناة أن هؤلاء الموطفين طالبوا بزيادات عامة في الأجور بنسبة 6% بالإضافة إلى ترقيات أكبر للأجور المنخفضة.



يذكر أن مطارات فرنسية عدة بينها شارل ديجول وأورلي قرب باريس تأثرت الجمعة الماضية وفي عطلة نهاية الأسبوع بإضرابات جديدة، قبيل بدء موسم الصيف السياحي. وستنعكس هذه التحركات الاجتماعية التي تأتي على خلفية نسبة تضخم مرتفعة وانتعاش قوي في حركة الطيران بعد أزمة وباء كوفيد-19، إلغاء نحو 17% من الرحلات المغادرة أو القادمة من وإلى مطار شارل ديجول بين الساعة السابعة صباحا والثانية بعد الظهر، بحسب الإدارة العامة للطيران المدني.