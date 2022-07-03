اليوم السابع
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ختام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم (2) (MDC-2022)

الأحد، 03 يوليه 2022 04:42 م
ختام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم (2) (MDC-2022) صورة تذكارية من فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب
كتب زكى القاضى

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اختتمت فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم (2) (MDC-2022) والتى عُقدت بهيئة الاستخبارات العسكرية بمشاركة عدد (68) دارس من (26) دولة للضباط المرشحين للعمل بوظائف التمثيل الدبلوماسى العسكرى وزوجاتهم من كل من ( أفريقيا - أوروبا - آسيا - أمريكا الشمالية).
 
وعقدت الدورة بناء على توجيهات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لتعزيز وزيادة آفاق التعاون العسكرى وتنسيق الجهود والعمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة فى كافة المجالات.
 
وفى هذا الإطار، قامت هيئة الاستخبارات العسكرية ممثلة فى جهاز الملحقين الحربيين بإعداد وتجهيز وتنفيذ الدورة بالتعاون مع الجهات المعنية بالقوات المسلحة وكل من ( الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية - الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية - الأزهر الشريف ) .
 
بدء الإحتفال بعرض التقرير الختامى للدورة أعقبه عرض فيلم تسجيلى تضمن الأنشطة التى نُفذت خلال الدورة والتى ساهمت فى تطوير وتنمية مهارات الدارسين فى مجال العمل الدبلوماسى وموضوعات الإستراتيجية والأمن القومى وأسلوب إدارة الأزمات الدولية وكذا تنظيم العديد من لقاءات نقل الخبرة العملية وتنفيذ زيارات ميدانية لبعض المزارات السياحية والمناطق العسكرية .
 
حضر الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة و ممثلين عن وزارة الخارجية وبعض من السادة السفراء والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة المعتمدين بالقاهرة  .
 
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