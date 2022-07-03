اليوم السابع
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الأحد، 03 يوليه 2022 10:18 م
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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس طاجيكستان تتعلق بالعلاقات الثنائية

الأحد، 03 يوليه 2022 10:00 م
خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس طاجيكستان تتعلق بالعلاقات الثنائية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، رسالة خطية من رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.


وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الرسالة تسلمها نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي خلال لقائه بمقر الوزارة اليوم سفير طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


السعودية

الملك سلمان

طاجيكستان

السعودية وطاجيكستان



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