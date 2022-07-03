جامعة بنها تنظم المؤتمر السنوي الأول لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم الإنسانية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة سوف ينظم المؤتمر السنوى الأول لطلاب الدراسات العليا فى مجال العلوم الإنسانية فى الفترة من 19 - 20 أكتوبر المقبل، بمشاركة عدد من طلاب الدراسات العليا من داخل الجامعة وخارجها وعدد من المتحدثين المتخصصين فى المجالات المختلفة للعلوم الانسانية.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن الدولة المصرية بشتى مؤسساتها الأكاديمية والبحثية حريصة على تبنى مفهوم الابتكار والإبداع وتشجيع البحث العلمى وسخرت فى سبيل ذلك، الموارد المالية والبشرية وأصبح الابتكار والبحث العلمى من ركائز الاقتصاد القومى المصري، حيث أولى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اهتمامًا بالغًا بالعديد من المبادرات من أجل اكتشاف ودعم الموهوبين والمبتكرين.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يناقش عددا من المحاور منها محور العلوم التجارية والاقتصادية، العلوم القانونية، العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية، الدراسات الأدبية واللغوية، ودور التكنولوجيا فى تطوير العلوم الإنسانية، بالإضافة إلى محور علوم ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، ومحور علوم التربية الرياضية، ومحور التصنيفات الدولية للجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

وأضاف الجيزاوي، أن المؤتمر يهدف إلى بناء قدرات شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا فى مجال العلوم الإنسانية، وطرح ومعالجة مختلف القضايا التى تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، وترسيخ مبدأ التعاون بين طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين والأكاديميين، وبناء جسر تعاون بين مختلف الباحثين فى إطار لقاء علمى منفتح.

وأوضحت الدكتورة إيمان عبد الحق عميد كلية التربية، ومقرر المؤتمر، أن جميع البحوث التى سيتم قبولها بالمؤتمر سوف يتم نشرها فى عدد خاص من مجلة بنها للعلوم الإنسانية كعدد خاص بعد تحكيمها وفحص نسبة الاقتباس بها.