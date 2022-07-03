توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة شمال سيناء وجامعة العريش.. التفاصيل

شمال سيناء ـ محمد حسين

وقع مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، ومركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بجامعة العريش ومركز التدريب بديوان عام محافظة شمال سيناء، بروتوكول تعاون لتأهيل المجتمع المدنى بالمحافطة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمى" FDTC".

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، أنه قام بتوقيع البروتوكول كلا من، اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، والعميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، رئيس مجلس إدارة مركز التدريب بالمحافظة.

وينص البروتوكول على التعاون لتفعيل وتطبيق الحصول على شهادة أساسات التحول الرقمى، وما يتعلق بها من أنشطة تدريبية واختبارات موظفى الجهاز الإدارى للدولة والمجتمع المدنى بشمال سيناء، ما عدا المجتمع الجامعى من طلاب المرحلة الجامعية الاولى وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات المصرية.

وأكد المحافظ على أن التحول الرقمى أصبح متطلبا عاما، نهجته دول العالم منذ زمن، فالتحول الرقمى يوفر الوقت والجهد للفرد والمؤسسة معا، بجانب اسهامه فى حفض معدلات الفساد والقضاء على البيروقراطية

وأضاف رئيس الجامعة، على أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارا بتفعيل شهادة اساسيات التحول الرقمى على طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وموظفى الجامعات المصرية لإكسابهم المعرفة الأساسية بتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.

وأشار إلى أن أطراف البروتوكول يهدفون الى خدمة المجتمع الجامعى وغير الجامعى وتوفير الخدمات التدريبية وخاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات للمجتمع المصرى بكافة السبل وباعلى درجات الفاعلية والكفاءة الممكنة وباقل تكلفة ممكنة.