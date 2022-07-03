تموين الأقصر تطلق التشغيل التجريبى لسوق المنتجات والسلع بشارع رمسيس.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إطلاق التشغيل التجريبي لمقر جديد لهايبر المصرية بشارع رمسيس بوسط المدينة، وذلك عقب نهاية فرشه بكافة المنتجات والسلع المختلفة، وذلك لبدء تشغيله قبل عيد الأضحى المبارك لخدمة المواطنين بأسعار مخفضة للجميع.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، أنه تم الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك بزيادة المعروض من السلع الغذائية واللحوم البلدية والمجمدة والضأن، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "العيد فرحتنا" وإستمراراً لمبادرة معارض أهلا رمضان المنتشرة بمختلف أرجاء المحافظة، موضحاً أنه بجانب توفير السلع والمعروضات المختلفة، تم التأكيد على توفير ملابس الأطفال وهدايا العيد بتخفيضات حقيقية عن أسعار السوق بنسبة تصل من 20 إلى 30%، وجدير بالذكر أن فعاليات مبادرة "العيد فرحتنا" تقام بساحة سيدي أبو الحجاج.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من إنشاء هايبر المصرية بمدينة الأقصر على مساحة 500 متر مربع، بتكلفة تصل إلى 17 مليون جنيه وإتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والمخفضة، وتم رفع كفاءة مخازن الشركة المصرية؛ وخاصة الرئيسية الإستراتيجية "مخزن الدير بإسنا- مخزن أرمنت- مخزن القرنة- مخزن الطود- مخازن الجملة بمدينة الأقصر"، وذلك بسعة تخزينية تصل إلى أكثر من 20 ألف طن، بما يضمن الحفاظ على مخزون من السلع الغذائية الأساسية لمدة تكفي 5 أشهر.

كما تم تطبيق الاستعاضة الإلكترونية بفروع الجملة بالشركة المصرية كأول محافظة على مستوى الجمهورية، مما أدى إلى رفع كفاءة منظومة صرف السلع التموينية بالمحافظة، وجارٍ التجهيز لإنشاء المنطقة اللوجستية بمنطقة المدامود على مساحة تقدر بـ25 فدانًا لإنشاء مستودعات إستراتيجية لتخزين السلع باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار جنيه، كما تتضمن المنطقة اللوجستية مخزنًا لوجيستيًّا للأدوية وسلاسل تجارية للسلع الغذائية باستثمارات تصل إلى 152 مليون جنيه.



تموين الأقصر تطلق التشغيل التجريبي لهايبر المصرية بشارع رمسيس



تموين الأقصر تطلق التشغيل التجريبي لهايبر المصرية بشارع رمسيس



تموين الأقصر تطلق التشغيل التجريبي لهايبر المصرية بشارع رمسيس