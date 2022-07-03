تعليم كفر الشيخ: لا مخالفات في امتحانات الثانوية العامة.. وتغيب 127 طالبا اليوم

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أدى 21 ألفا و190 طالبا وطالبة امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية، وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، وتغيب عن أداء الامتحان 127 طالبا وطالبه، ولم ترد غرفة العمليات أي شكاوى من الطلاب أو الطالبات، كما لم ترصد مخالفات أو محاولات غش.

وأضاف عبدالله، أنه تابع أعمال الامتحانات من غرفة العمليات بالمديرية، والمتابعة مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، مؤكداً أن 80 لجنة بـ 12 إدارة تعليمية تشهد أعمال تطهير وتعقيم، عقب الانتهاء من أعمال الامتحانات.

وعلى جانب آخر استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، ومطوبس المركزي، عن طريق سيارات الإسعاف، طالبتين أصيبتا في أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة، فيما أسعف الطالب ثالث داخل اللجنة بمركز الرياض واستكمل الامتحانات بعدها.

كما أصيب الطالب عماد رضا محمد النجار، بلجنة مدرسة الثانوية بنين بمطوبس، بحالة إغماء وجرى إسعافه داخل اللجنة أيضًا واستكمل الامتحانات.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة إشارات من رؤساء لجان مدرسة مطوبس الثانوية بنات ومدرسة البنين، ومدرسة عابد عبد العال الثانوية بالرياض، ومدرسة الثانوية بنين بالرياض، تفيد بتعرض 4طلاب للإصابة في أثناء أداء امتحانات الثانوية العام، ليجري الدفع بسيارات الإسعاف إلى اللجان لنقل الطلاب للمستشفيات القريبة.

واستقبل مستشفى كفر الشيخ العام طالبة قادمة من مركز الرياض أصيبت بحالة نفسية في أثناء أداء الامتحان، حيث تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة حنين جابر، طالبة مدرسة عابد العال الثانوية بمدينة الرياض، بأزمة نفسية، وتم تقديم الفحوصات والإسعافات الطبية اللازمة للطالبة.

كما استقبل مستشفى مطوبس المركزي، نداء الشحات صقر عمرها، 17 سنة، عن طريق سيارة الإسعاف قادمة من لجنة مدرسة الثانوية بنات بمطوبس، مصابة بحالة إغماء خلال أداء الامتحان، ويجري التعامل معها داخل استقبال مستشفى مطوبس المركزي، وثالث حالة جرى التعامل معها كان للطالب حسن عبد الرحمن إبراهيم، بمدرسة الثانوية بنين بمدينة الرياض، وجرى إسعافه داخل اللجنة ويستكمل الآن الامتحانات، كما أصيب الطالب عماد رضا محمد النجار، بلجنة مدرسة الثانوية بنين بمطوبس، بحالة إغماء وجرى إسعافه داخل اللجنة.